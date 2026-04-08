Операцию по спасению собаки провели в СНТ «Юбилейное» в Кстове

Животное было заперто в подвале полуразрушенного дачного дома.

Источник: Время

Собаку спасли из подвала в СНТ «Юбилейное» в Кстове, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Неравнодушные жители обратились в службу спасения, рассказав, что в подвале полуразрушенного дачного дома заперто животное. Собака не могла выбраться самостоятельно.

На место прибыл дежурный караул 54-й пожарно-спасательной части и работники местного аварийно-спасательного отряда.

С помощью профессионального оборудования они аккуратно извлекли испуганное животное.

Получив свободу, собака тут же убежала.