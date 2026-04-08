В городе Октябрьском в Башкирии модернизируют библиотеку № 1

Библиотека № 1 города Октябрьского в Республике Башкортостан получила субсидию на модернизацию по нацпроекту «Семья». Учреждение культуры преобразуют в детский культурно-просветительский центр «Легенды Девона», сообщили в администрации городского округа.
Библиотека находится на первом этаже двухэтажного жилого здания на улице Девонской. Там уже заменили деревянные окна на пластиковые, обновили устаревшую систему электроснабжения, установили входные двери, современную систему отопления, сделали крыльцо. На 2026 год запланирован капитальный ремонт всех помещений.
В учреждении создадут пространство для творческих экспериментов с краеведческой литературой, интерактивной экспозицией «Легенды Девона», детским лекторием, лабораторией «Алхимия нефти», мастерской «АртеФакт». В здании планируется провести текущий ремонт, а также тематическое оформление и оснащение необходимым оборудованием помещений читального зала и абонемента. Посетителей будет встречать фитостена из искусственных растений. Колонны оформят объемными полигональными моделями динозавров и других древних животных.
В музейном уголке разместят некоторые предметы из ретро-зоны библиотеки № 1. Обустроят два компьютерных рабочих места для посетителей, установят большой книжный стеллаж с телевизором, удобные модульные диваны и журнальный столик, стойку для информационных материалов, кресло-шар для прослушивания аудиокниг и тихого чтения, регулируемые модульные столы, удобные «растущие» стулья.
Откроется и детская игровая зона, оборудованная интерактивным образовательным полом, сенсорным столом, планшетами, игротекой настольных игр. Посетителей также будут ждать зоны досуга и отдыха для семей с детьми, уголок периодики, зоны опытов и научных экспериментов, творческих мастер-классов.
