Радимов уверен, что поражением от «Ростова» «Пари НН» купил абонемент в ФНЛ

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита», а ныне эксперт «РБ Спорт» Владислав Радимов проанализировал матч «Пари НН» против «Ростова», который завершился победой ростовчан с минимальным счётом.
По мнению Радимова, игра «Пари НН» не задалась с самого начала. Однако он подчеркнул, что хорошо понимает стратегические цели главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского. Специалист стремится создать команду с определённым стилем игры, но пока ему не хватает высококлассных исполнителей для реализации этой идеи.
В то же время, «Ростов» выбрал тактику, которая оказалась неудобной для «Пари НН». Ростовчане активно использовали прессинг, быстрые контратаки и физическую мощь, что не позволило нижегородцам чувствовать себя уверенно на поле. В результате «Ростов» заслуженно одержал победу.
Радимов также отметил, что если Шпилевский осознал проблемы своей команды в первом тайме, ему следовало бы изменить тактику. Многие соперники «Ростова» выбирают осторожный стиль игры, избегая прямого столкновения с этой командой из-за её физической подготовки и высокого уровня организации.
Что касается перспектив «Пари НН» в борьбе за выживание, Радимов выразил мнение, что поражение от «Ростова» может стать определяющим для команды. По итогам 23 туров «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 очков. В ближайших трёх матчах нижегородцы встретятся с «Балтикой», «Динамо» и «Оренбургом», что может стать серьёзным испытанием для команды.