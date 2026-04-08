На Дону до конца суток 8 апреля прогнозируют ливни с градом и грозой. Ситуацию усугубит ветер, порывы которого способны достигать 20−22 метров в секунду.

Администрация Ростова‑на‑Дону, опираясь на данные Ростовского гидрометцентра, предупреждает жителей города о серьёзном ухудшении погодных условий. По прогнозу, в указанный период на территории региона ожидается комплекс опасных метеорологических явлений: интенсивные осадки (сильный дождь, ливни);грозы; в отдельных районах — град; порывы ветра до 20−22 м/с.

В связи с неблагоприятным прогнозом повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций и сбоев в работе инфраструктуры: обрывы и перехлёст линий электропередачи; падение слабо закреплённых конструкций, рекламных щитов, веток деревьев; локальные подтопления низинных участков дорог, подвальных и цокольных помещений.

Граждан просят соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить пребывание на улице в период непогоды.