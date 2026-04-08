Спасатели вытащили собаку из подвала заброшенного дачного дома в Кстове

Собака застряла в подвале полуразрушенного дачного дома в Кстове. Испуганного пса из-под завалов вытащили спасатели МЧС.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, о застрявшей в подвале дома в СНТ «Юбилейное» собаке в службу спасения сообщили неравнодушные местные жители.
Вызволять животное из плена отправились сотрудники 54-й пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда города Кстово. С помощью специального оборудования они осторожно достали испуганную собаку из подвала.
Серьёзных травм у пса не обнаружили. Оказавшись на свободе, собака сразу убежала.
