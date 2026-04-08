Суд попросили арестовать подростка по делу об убийстве учителя в Добрянке

Суд попросили арестовать подростка по делу об убийстве учителя под Пермью.

ПЕРМЬ, 8 апр — РИА Новости. Свердловский районный суд Перми рассмотрит в среду ходатайство следователя об аресте 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве учительницы в Добрянке, сообщили РИА Новости в суде.

«Ходатайство об избрании меры пресечения поступило сегодня. Ходатайствуют о заключении под стражу», — рассказали в суде.

Заседание состоится во второй половине дня в здании суда на улице Героев Хасана в Перми.

Во вторник губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что 17-летний подросток напал с ножом на учителя на улице у входа в школу в Добрянке. Педагог скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).