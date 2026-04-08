Почти 70% россиян готовы поселить в доме робота-андроида для уборки и готовки

Россияне в целом не испытывают страха перед новыми технологиями, даже если не до конца понимают, как они устроены. Как показал проведенный к конференции Data Fusion опрос ВТБ, около 70% респондентов готовы делегировать бытовые задачи человекоподобным роботам и жить с ними под одной крышей. В основе работы интеллектуальных систем, включая роботов, лежат большие данные. Россияне ежедневно создают о себе массивы информации, пользуясь интернетом, банковскими сервисами и цифровыми платформами. Однако уровень понимания технологий остаётся низким: лишь пятая часть опрошенных хорошо представляет, что такое большие данные, хотя эта технология все активнее влияет на их повседневную жизнь и работу.