Имущество экс-главы Ростовской области намерены обратить в доход государства

Имущество бывшего сенатора и экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба намерены обратить в доход государства. Об этом можно судить по информации в электронной картотеке Октябрьского районного суда Краснодара.
Указано, что истец — Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Категория дела — «Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании Федерального закона “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”.
Материалы приняли к рассмотрению 7 апреля 2026 года. Судебное заседание должны провести уже на следующей неделе, 17 апреля.
Всего ответчиками выступают 12 человек, включая экс-губернатора.
Напомним, Владимир Чуб занимал пост главы администрации Ростовской области в период с 1991 по 2010 год. Также бывший чиновник ранее являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
