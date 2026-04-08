Имущество экс-главы Ростовской области намерены обратить в доход государства

Бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб оказался ответчиком в суде.

Источник: Комсомольская правда

Имущество бывшего сенатора и экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба намерены обратить в доход государства. Об этом можно судить по информации в электронной картотеке Октябрьского районного суда Краснодара.

Указано, что истец — Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Категория дела — «Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании Федерального закона “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”.

Материалы приняли к рассмотрению 7 апреля 2026 года. Судебное заседание должны провести уже на следующей неделе, 17 апреля.

Всего ответчиками выступают 12 человек, включая экс-губернатора.

Напомним, Владимир Чуб занимал пост главы администрации Ростовской области в период с 1991 по 2010 год. Также бывший чиновник ранее являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

