Комсомольским девятиклассникам объяснили, чем оборачиваются подростковые шалости

Вместо привычных парт — зал судебных заседаний, а вместо учителя — действующий судья. Ученики 9 класса комсомольской школы № 50 совершили необычное путешествие в мир правосудия. Ребята отправились в Комсомольский районный суд, чтобы своими глазами увидеть, как работает закон. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Экскурсия началась с обхода здания, но самой интересной частью стала беседа с судьей Мариной Пучкиной. Разговор зашел о серьезных вещах: подростковой преступности и ответственности, которая наступает гораздо раньше, чем кажется многим школьникам.
— Ребятам подробно объяснили, с какого возраста за проступки придется отвечать по закону административному или уголовному. Обсудили и последствия: как одна ошибка в юности может перечеркнуть планы на будущее и какие виды наказаний предусмотрены именно для несовершеннолетних, — рассказали в суде.
Девятиклассники не просто слушали, но и активно засыпали судью вопросами. Оказалось, что многих интересует не только «сторона защиты», но и карьера. Школьники спрашивали о том, как устроена работа аппарата суда, сложно ли стать судьей и какие требования предъявляют к кандидатам. Кто знает, возможно, после этой встречи кто-то из ребят твердо решил в будущем сменить школьный рюкзак на строгую мантию или диплом юриста.
