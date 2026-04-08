Хабаровский край выставил мощный щит от пожаров и паводков

Семь тысяч человек, беспилотники с тепловизорами и даже взрывчатка для льда: регион готов встречать весну во всеоружии. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Хабаровский край официально вступает в самый сложный период года — сезон «большой воды» и лесных пожаров. О том, как регион подготовился к возможным ЧС, рассказала на брифинге зампред правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева. Цифры впечатляют: на борьбу со стихией брошены колоссальные силы.
Огненный заслон.
Защищать леса и поселки от пожаров готовы 7 тысяч человек и 1,8 тысячи единиц техники. В 2026 году безопасность станет еще выше: откроются четыре новых пожарных депо в Ванинском, Хабаровском и Вяземском районах.
— На юге и в центре края уже введен особый противопожарный режим. Любой открытый огонь под запретом! — напомнили власти. — Вокруг поселков создаются 10-метровые «полосы безопасности», очищенные от сухой травы.
Битва за берега:
Против паводков мобилизованы 3 тысячи спасателей, 900 машин, 71 лодка и 13 самолетов. Чтобы лед на реках не вставал заторами, военные инженеры и МЧС уже «проредили» опасные участки взрывами, а в районе имени Лазо лед буквально резали и чернили гектарами. В строю находятся 28 дамб, а за уровнем воды круглосуточно следят 62 гидропоста.
Космос и дроны на страже:
В этом году спасателям помогают высокие технологии. В небо подняты 48 беспилотников, часть из которых оснащена тепловизорами — они увидят даже самый маленький костер в лесу. А система «Атлас опасностей и рисков» позволяет прогнозировать подъем воды с ювелирной точностью.
— Все службы края готовы, действия отработаны до автоматизма на учениях, — подытожила Ирина Горбачева.
Власти просят жителей быть осторожнее: не жечь траву и сразу звонить в «112» при любой угрозе.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru