В городе Башкирии запретят езду на самокатах

В городе Октябрьском Башкирии запретят езду на самокатах. Как сообщил мэр города Алексей Пальчинский, ограничение не коснется лишь Московского проспекта и 33-го микрорайона.
Глава Октябрьского пояснил, что горожане не соблюдают ПДД при передвижении на самокатах по улицам города, что нарушает права других участников движения.
«Совместно с представителями городского отдела ГИБДД приняли решение — передвижение на средствах индивидуальной мобильности в городе запретить. Исключения — места со специально оборудованной инфраструктурой, это Московский проспект и 33-й микрорайон», — отметил Пальчинский.
Документ о запрете самокатов уже разрабатывается. О дате вступления ограничений администрация города планирует сообщить позже.
