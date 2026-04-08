В городе Башкирии запретят езду на самокатах

Ограничение не коснется двух микрорайонов.

Источник: Башинформ

В городе Октябрьском Башкирии запретят езду на самокатах. Как сообщил мэр города Алексей Пальчинский, ограничение не коснется лишь Московского проспекта и 33-го микрорайона.

Глава Октябрьского пояснил, что горожане не соблюдают ПДД при передвижении на самокатах по улицам города, что нарушает права других участников движения.

«Совместно с представителями городского отдела ГИБДД приняли решение — передвижение на средствах индивидуальной мобильности в городе запретить. Исключения — места со специально оборудованной инфраструктурой, это Московский проспект и 33-й микрорайон», — отметил Пальчинский.

Документ о запрете самокатов уже разрабатывается. О дате вступления ограничений администрация города планирует сообщить позже.

Ранее в Уфе назвали улицы, на которых ограничат или запретят движение на самокатах.