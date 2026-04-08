В России открыли новый класс слоистых соединений редкоземов

Открытие поможет при создании биомедицинских, сенсорных и каталитических материалов.

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Специалисты РАН, ВШЭ и МГУ им. М. В. Ломоносова с дальневосточными коллегами открыли новый класс слоистых соединений редкоземельных элементов. Это открывает дорогу к созданию новых ценных материалов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Эти соединения относятся к основным солям и формируются при взаимодействии оксидов редкоземельных металлов с водными растворами простейшей аминокислоты — глицина. Открытие российских ученых расширяет фундаментальное понимание химии редкоземельных элементов и прокладывает новые подходы к получению функциональных материалов на основе редкоземельных металлов для биомедицинских (средства для биовизуализации и доставки лекарств), сенсорных (люминесцентные детекторы температуры) и каталитических применений», — отметили в пресс-службе.

Исследование показало, что даже в области хорошо изученных соединений остается место неожиданному открытию: оксиды редкоземельных элементов оказались способны реагировать с простейшей аминокислотой — глицином, с образованием новых слоистых соединений.

«Открытые нами соединения достаточно необычны. Нестандартен и способ их получения — аминокислота глицин оказалась способна “расщеплять” при небольшом нагревании кристаллическую структуру оксидов редкоземельных элементов (РЗЭ), даже если они подвергались прокаливанию при 1 000 градусах», — рассказала член авторского коллектива, научный сотрудник Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова (ИОНХ РАН) Мария Теплоногова.

Дополнительные эксперименты показали, что молекулы других аминокислот (аланина или фенилаланина), имеющих больший размер, в аналогичных условиях с оксидами РЗЭ не реагируют. Это позволило авторам предположить, что формирование новых соединений РЗЭ происходит по топотактическому механизму, то есть в ходе реакции частично сохраняется пространственное расположение катионов, характерное для исходных веществ — оксидов РЗЭ.

В работе участвовали сотрудники ИОНХ РАН, факультета химии НИУ ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова и Дальневосточного федерального университета. Работа поддержана Российским научным фондом. Результаты опубликованы в журнале European Journal of Inorganic Chemistry.

