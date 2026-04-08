Глеб Никитин дал интервью журналисту и политологу Юрию Подоляке

Демографическая программа региона стала главной темой разговора.

Источник: Время

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин стал гостем программы «Правда» (12+) известного журналиста и политолога Юрия Подоляки. Об этом глава региона сообщил в своем канале в MAX.

В рамках интервью обсуждалась демографическая политика России на примере комплексной программы Нижегородской области.

«Я давно хотел поговорить с Юрием Ивановичем. Его взгляд на демографическую политику очень созвучен нашему — тем смыслам, которые мы постарались заложить в региональный проект “ОСНОВА”. Проговорили почти полтора часа, и это был действительно конструктивный, честный разговор», — отметил Никитин.

Губернатор рассказал, как была создана региональная программа. Ее главной задачей стала помощь женщине, оказавшейся в сложной жизненной ситуации в момент репродуктивного выбора. По словам Глеба Никитина, еще год назад при рождении первого ребенка полагался только материнский капитал. Региональные выплаты в размере 100 тысяч рублей предусматривались лишь на третьего ребенка.

«Мы нашли решение — ввели родительский основной доход. Причем, эти средства можно получать как в форме ежемесячной “зарплаты родителя”, так и в виде целевых выплат. Так вот, статистика показывает: большинство выбирают ежемесячные выплаты!» — подчеркнул глава региона.

Также Никитин поделился планами о развитии малоэтажного строительства в контексте демографической политики. В настоящее время прорабатываются варианты, чтобы современное и качественное жилье стало доступным для нижегородских семей.

Шла речь и о работе специалистов учреждений здравоохранения с беременными женщинами. По словам губернатора, ситуации, когда будущим мамам сразу предлагают сделать аборт, чудовищны и недопустимы.

Была затронута тема борьбы против вейпов. Глеб Никитин выразил мнение, что их популярность среди подростков наносит прямой ущерб репродуктивному здоровью молодежи.

«Нам предстоит еще немало сделать в сфере демографической политики, чтобы изменить главное — отношение жителей региона к темам создания семьи и рождения ребенка. Но, опираясь на экспертное мнение, в ходе диалога можно выработать эффективные, правильные решения. Благодарю Юрия Ивановича за встречу!» — подытожил губернатор Нижегородской области.

Напомним, что «Скорая демографическая помощь» запущена в Нижегородской области.