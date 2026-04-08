Есть фишечка. Алёна Зенкова — о работе следователем и интересных делах

По итогам прошлого года Прикамье оказалось на 13 месте среди регионов России по уровню преступности. Такая информация содержится в докладе полиции, представленном недавно в Заксобрании края. В 2025 г. в органах внутренних дел раскрыли 13 475 преступлений. В их числе убийства, изнасилования и разбои. Среди стражей порядка, которые искали и призывали злоумышленников к ответу последние 15 лет, — Алёна Зенкова. Недавно она заняла должность следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. В преддверии профессионального праздника Алёна Зенкова рассказала об интересных делах и работе в целом.
Когда ИИ — во вред.
Елена Михайлова, «АиФ-Прикамье»: Какие дела приходится расследовать чаще всего?
Алёна Зенкова: В последние годы идёт рост числа дистанционных мошенничеств. Речь о преступлениях в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Их совершают с помощью разных онлайн-сервисов, мессенджеров и т. д. Информация о пострадавших поступает практически ежедневно. Поиск таких мошенников требует много усилий. Наркоситуация в регионе напряжённая, поэтому количество расследуемых преступлений в этой сфере велико. Но по таким делам потерпевших обычно нет. А раскрываемость высокая — по итогам 2025 г. она на уровне 68,3%.
— Почему растёт количество именно IT и наркопреступлений?
— В первом случае причина в быстром росте технологий и развитии ИИ в сфере телекоммуникаций. Мошенники могут промышлять в Прикамье откуда угодно — даже из-за границы. Сначала в поле зрения полиции попадают исполнители, обычно это курьеры. До организаторов добраться сложнее. Но сотрудники прилагают максимум усилий, чтобы установить всех участников афер. В наркокурьеры люди идут, желая быстро и легко подзаработать. Но пошиковать на полученные таким образом деньги не успевают: их быстро ловит полиция. Наказание бывает даже строже, чем за любое другое тяжкое преступление.
Без прикрас.
— Часто приходится расследовать резонансные дела? В раскрытии каких хотели бы поучаствовать?
— Для меня каждое уголовное дело — резонансное, поскольку затрагивает определённый круг людей и создаёт в их среде резонанс. Мне бы хотелось поучаствовать в ликвидации крупной нарколаборатории. У большинства коллег уже был такой опыт, а я к этой работе приступила совсем недавно. Не хочется отставать.
— Какие дела из вашей практики запомнились вам больше всего?
— Одним из самых интересных было расследование серии мошенничеств, совершённых молодым пермяком: он участвовал в деятельности организованной преступной группы (ОПГ), которая обманывала прикамцев по схеме «родственник в беде». Этот мужчина был курьером и забирал деньги у пожилых людей. После задержания он отрицал свою вину и утверждал, что сам стал жертвой мошенников.
Но вовремя изучения его переписки в Сети стало ясно, что он был в курсе всего и с крайним презрением относился к обманутым людям. Также запомнилось дело пермяка, который совершал кражи и поджоги. Однажды во время допроса он мне сказал, что делает это ради забавы.
— Какое расследование было самым сложным?
— По уголовному делу в отношении жительницы Перми, которая совершила серию мошенничеств через интернет. Пострадали как минимум 70 человек по всей России. Мошенница покупала технику Apple, а потом продавала по заниженной цене. Сперва она выполняла свои обязательства, чтобы получить положительные отзывы и зарекомендовать себя, а потом резко исчезла, похитив 16 млн руб. Сложность заключалась в огромном количестве эпизодов. Женщину осудили в сентябре.
— Сегодня во многих сферах чувствуется кадровый голод. А как у вас?
— Конечно, определённая нехватка рук ощущается. Думаю, проблема отчасти в том, что в последние годы упал престиж профессии. Молодёжь приходит, но не задерживается — отправляется на поиски более высокой зарплаты. Она сейчас у многих на первом месте. К сожалению, энтузиазм и патриотизм часто отходят на второй план или забываются вовсе.
— А кто подходит для работы следователем?
— Человек, которому не чужды патриотизм и чувство справедливости, убеждённый в том, что «вор должен сидеть в тюрьме». Другие важные качества: грамотность, способность мыслить логически и анализировать большой объём информации, ответственность, трудолюбие, терпеливость, коммуникабельность. Если говорить об образовании, то оно должно быть высшим юридическим.
— С детективами какого писателя можно сравнить дела, которые расследуются в Прикамье? Агаты Кристи? Артура Конан Дойла? Современного отечественного автора?
— В основе таких детективов — убийства, поэтому для сравнения с ними больше подходит работа следкома или уголовного розыска. Деятельность следователей МВД я бы сопоставила с таким классическим фильмом, как «Место встречи изменить нельзя» (18+). Мне кажется, это чуть ли не единственная картина, где наша работа представлена такой, какая она есть. Кроме того, там описано очень много следственных действий (осмотр места происшествия, допрос свидетелей и т. д.).
Письмо в будущее.
— Как проходит ваш рабочий день?
— Начинается он с оперативки. Мы получаем необходимую информацию, указания. Затем изучаем уголовные дела, занимаемся документами, проводим следственные действия, допросы, выезжаем к подследственным в СИЗО и т. д. Также бывают учения, стрельбы, спортивные занятия, дежурства, во время которых отправляешься на места преступлений.
— Как к вашей работе относятся родные? Наверное, переживают за вас?
— Муж и сам работает в правоохранительных органах, всё понимает. Мама уже привыкла. Папа был офицером милиции. Он не хотел, чтобы я пошла по его стопам, но сейчас гордится мной.
— Чем занимаетесь в свободное время?
— Его почти нет. Но если выдаётся минутка, посвящаю время спорту, гуляю, летом люблю заниматься цветами на даче, зимой ездим с мужем на горнолыжную базу. Он катается на лыжах, а я на сноуборде.
— У вас есть любимый детектив: фильм или книга?
— Детективов мне хватает на работе! Любимая книга — «Алхимик» Пауло Коэльо. Она о смысле жизни и поиске себя.
— К врачам все знакомые идут за диагнозом и лечением. А к вам обращаются за помощью?
— Бывает, просят проконсультировать, советуются, как поступить в той или иной ситуации. Конечно, не отказываю.
— Как вы стали следователем? Мечтали об этом в детстве?
— Когда мне было пять лет, родителей пригласили работать педагогами в лицей милиции. Потому я с самого детства пропиталась духом, который там царил: курсанты маршировали, пели строевые песни под окнами, звучали барабаны. После седьмого класса я хотела пойти в лицей милиции. Но папа был против. Сказал: «Нет, хочу, чтобы ты стала врачом или экономистом!» Когда мне исполнилось 17 лет, я самостоятельно забрала документы из школы и поступила в лицей.
Что любопытно, пару лет назад родители передали мне мои детские вещи, среди которых я с удивлением нашла письмо, написанное в девятом классе. Там говорится, что я мечтаю стать следователем и добьюсь этого несмотря ни на что, даже если не сразу поступлю в вуз. Так всё и вышло. Я не прошла на юридический факультет ПГУ (сейчас ПГНИУ) и решила учиться в Финансово-экономическом колледже, однако быстро поняла, что это не моё. В результате ушла оттуда и поступила на юриспруденцию в Уфимский юридический институт.
— Шерлок Холмс играл на скрипке, у Эркюля Пуаро были необычные усы. А у вас есть своя фишечка?
— Я левша, но могу одинаково хорошо писать и работать обеими руками, а вот стреляю только правой.
— О чём вы мечтаете?
— В одиннадцатом классе лицея милиции я участвовала в конкурсе «Леди в погонах». Нужно было рассказать о своей мечте. И в голову мне тогда пришла песня с одноимённым названием. Она как нельзя лучше отвечает на этот вопрос. Начинается так: Я мечтаю о чистом небе, чистой вере! В полной мере добиться поставленной цели, Эта мечта, как луч солнца, Озаряет жизненный путь, Помогает мне понять его суть!