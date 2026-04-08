Радостную новость сообщили учителям Казахстана

В Казахстане отменили оценку знаний педагогов (ОЗП). Об этом важном решении объявила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По ее словам, такое решение принято по поручению президента.

«Уважаемые учителя, хочу поделиться с вами радостной новостью! По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева отменен ОЗП — тест на оценку предметных знаний учителей. Очень хорошо! Я считаю, что глава государства оказывает вам большое доверие и проявляет значительную поддержку. Поэтому поздравляю вас всех! Соответствующее письмо сегодня направлено в управления образования», — заявила Жулдыз Сулейменова в Instagram накануне, 7 апреля 2026 года.

В комментариях под публикацией она добавила, что портфолио и авторские программы тоже подлежат отмене.

Одна из подписчиц задала вопросы главе Минпросвещения: «Те учителя, которые прошли все этапы, сдали тестирование, почему бы им не присвоить категорию? Зачем одним днем весь труд убирать и делать продлевание? И снова потом по новой проходить аттестацию?».

«Педагог успешно прошел все этапы и сдал тестирование, его результаты будут в полном объеме учтены при принятии решений по аттестации», — ответила ей Сулейменова.

Большинство учителей, прокомментировавших пост министра, поддержали решение об отмене ОЗП.