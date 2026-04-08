Радостную новость сообщили учителям Казахстана

«Уважаемые учителя, хочу поделиться с вами радостной новостью! По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева отменен ОЗП — тест на оценку предметных знаний учителей. Очень хорошо! Я считаю, что глава государства оказывает вам большое доверие и проявляет значительную поддержку. Поэтому поздравляю вас всех! Соответствующее письмо сегодня направлено в управления образования», — заявила Жулдыз Сулейменова в Instagram накануне, 7 апреля 2026 года.