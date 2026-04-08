В Новосибирске запретят продажу алкоголя в местах празднования 9 Мая

Такое решение приняли ради поддержания общественного порядка и предотвращения ЧС. Проект постановления опубликовали на сайте мэрии.
Магазинам и предпринимателям, которые торгуют спиртным, предписали соблюдать особые правила в границах, указанных в приложении к документу. Среди них территория на пересечении улиц Алейской и Планетной, район улиц Александра Невского и Учительской, а также пространство возле парка культуры и отдыха «Михайловская набережная». Полный перечень из 12 зон можно найти в проекте постановления на сайте мэрии.
Торговые точки и кафе в этих зонах должны будут 9 мая продавать только безалкогольные напитки: соки, квас, коктейли, а также мороженое и кондитерские изделия. При этом запрещается продавать напитки в стеклянной таре.
Летним кафе, площадкам и верандам в этих границах нужно будет завершить работу не позднее 23 часов. Структурные подразделения мэрии, которые отвечают за торговлю и общепит, усилят контроль за соблюдением алкогольного законодательства в местах празднования Дня Победы.