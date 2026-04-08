Депутаты поддержали поправки, упрощающие социальный лифт для участников СВО — Кропоткин

Изменения касаются стажа и образования.

Источник: Клопс.ru

Депутаты регионального парламента поддержали ряд поправок, облегчающих участникам СВО поступление на муниципальную службу. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

Заседание профильного комитета состоялось в среду, 8 апреля.

«Законопроектом устанавливается, что участники СВО могут поступать на высшие и главные должности муниципальной службы при наличии высшего образования всех уровней и стажа работы по специальности не менее года. Раньше для этого требовалось не менее двух лет», — пояснил Кропоткин.

Он добавил, что соискателей могут принять и без стажа при наличии диплома специалитета или магистра с отличием в течение трёх лет со дня его выдачи.

«В случае принятия законопроекта сокращаются сроки трудоустройства и социальной реабилитации участников СВО, обеспечивается приток кадров в муниципалитеты. Реализуется принцип социального лифта для граждан, защищавших страну», — пояснил парламентарий.

Законопроект уже поддержан в Республике Крым, Ярославской области и Ставропольском крае.

Поручение президента России о корректировке квалификационных требований было дано на Всероссийском форуме «Малая Родина — сила России» в 2025 году.

В прлошом году в Калининградской области стартовал проект «Герои 39» для участников СВО.

