Путин оценил идею вернуть исторические названия улиц в Ивановской области

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече с президентом в среду рассказал о проекте «Земля героев», который посвящен героям ивановской земли, в том числе участникам СВО. Новые улицы в регионе преимущественно будут называть именами таких героев, отметил он, — а те улицы, которые когда-либо были переименованы, теперь будут носить двойные названия.