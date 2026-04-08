Путин оценил идею вернуть исторические названия улиц в Ивановской области

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает хорошей инициативу властей Ивановской области о том, чтобы напомнить исторические названия переименованных улиц.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече с президентом в среду рассказал о проекте «Земля героев», который посвящен героям ивановской земли, в том числе участникам СВО. Новые улицы в регионе преимущественно будут называть именами таких героев, отметил он, — а те улицы, которые когда-либо были переименованы, теперь будут носить двойные названия.
Глава области пояснил, что речь не идет о переименовании, просто вместе с нынешним названием будет упоминаться также и историческое название улицы.
«Хорошая идея», — поддержал Путин.