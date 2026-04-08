Житель Нижегородской области получил 14 лет за госизмену в интересах Украины

Мужчина уговорил уроженца Тверской области вступить в террористическую организацию.

Источник: Живем в Нижнем

Суд вынес приговоры в отношении жителей Нижегородской и Тверской области, которых признали виновными в госизмене в интересах Украины. Информацию предоставила пресс-службы УФСБ России по Нижегородской области.

Установлено, что житель региона сформировал у уроженца Тверской области негативное отношение к СВО. Нижегородец завербовал собеседника, и тот вступил в запрещенную РФ украинскую террористическую организацию. Ему предстояло совершать преступления в интересах террористов и воевать против ВС РФ.

Жителя Нижегородской области приговорили к 14 годам лишения свободы. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, оставшиеся 11 — в колонии строгого режима. Жителю Тверской области дали 16 лет и 9 месяцев лишения свободы: первые три года он также проведет в тюрьме.

Ранее мы писали, что прокуратура намерена отправить жителя Дзержинска за решетку на 20 лет за госизмену.