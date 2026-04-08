Каким зрители запомнили артиста Павла Луспекаева

12 апреля отмечают День космонавтики. Десятки лет назад у экипажей сложилась традиция: накануне запуска они смотрят картину «Белое солнце пустыни». Картина помогает снизить уровень стресса перед полётом. А ещё фильм стал одним из талисманов советской, а затем и российской космонавтики. Космонавты верят, что лента приносит удачу.
Многие помнят крылатую фразу таможенника Верещагина из этого фильма: «Я мзду не беру. Мне за державу обидно». Но мало кто знает, что эту роль блестяще сыграл сын донских армянина и казачки Павел Луспекаев. О жизни и творчестве актёра Rostov.aif.ru рассказал известный краевед Георгий Багдыков.
Повезло в любви.
Луспекян (лишь в 14 лет он изменил фамилию на Луспекаева. — Прим. ред.) родился 20 апреля 1927 года в селе Большие Салы. Отец Багдасар Луспекян работал мясником, а мать Серафима Ковалёва, донская казачка, вела домашнее хозяйство.
В 1943 году подростком ушёл на фронт. У парня была феноменальная память, потому он был бесценным как разведчик. Во время одного из боёв его тяжело ранило. Павла отправили в госпиталь, хотели ампутировать руку, но он не позволил.
После выздоровления юноша попал в партизанский отряд. Однажды будущий актёр несколько часов пролежал в снегу, сильно обморозив ноги. Позже это сыграло роковую роль в его жизни.
В госпитале Луспекаев познакомился с режиссёром луганского театра, который обратил внимание на выдающиеся внешние данные Павла и предложил ему играть на сцене. В 1946-м Луспекаев поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина в столице. В училище Павел познакомился с Инессой Кирилловой. Молодые поженились, и вскоре у них родилась дочь Лариса.
Луспекаев вскоре перебрался в ленинградский Большой драматический театр, имел успех. И тут шок: в 26 лет у артиста развился атеросклероз сосудов нижних конечностей.
«Я завёлся».
Сначала Павлу ампутировали пальцы, потом ступни. Даже по дому передвигаться было для него пыткой…
В кино он дебютировал в 1954 году. В середине 1960-х во время съёмок в фильме «Республика ШКИД», где актёр играл преподавателя гимнастики по прозвищу Косталмед, его здоровье резко ухудшилось: начиналась гангрена. Врачи ограничились частичной ампутацией стоп. Актёра мучили боли. Жена Инесса практически оставила карьеру, поддерживала супруга.
Павел учился ходить на протезах. Он вынужден был покинуть любимый театр, но в фильмах продолжал сниматься. Хотя звать Павла на съёмки режиссёры не спешили. Не спасовал в те дни только Владимир Мотыль, который готовился начать работу над «Белым солнцем пустыни» (1969).
«Только что ушли киношники. Предлагают попробоваться на небольшую, но очень интересную роль. Я завёлся», — написал тогда артист в своём дневнике.
Луспекаев показал режиссёру чертёж металлических упоров, которые, будучи вделаны в сапоги, позволяли ему передвигаться без палки.
Павел Борисович был настоящим трудоголиком. В оригинальном сценарии роль Верещагина была незначительной, но во время съёмок она расширилась за счёт сцен, построенных на импровизации. Съёмочная группа начала называть Верещагина Пашей, хотя по сценарию его изначально звали Александром. Луспекаева однажды пришлось подменить — в сцене, где Верещагин сталкивает бандитов за борт.
От гостиницы до места съёмок в районе бархана Сарыкум (в Дагестане) ему приходилось идти по песку под палящим солнцем. Он шёл, опираясь на палку. Отдых через каждые двадцать шагов. А после тяжёлого съёмочного дня ходил на берег Каспия, привязывал к культям металлические «плавники» и уплывал далеко-далеко.
После выхода картины к Луспекаеву пришёл триумф. Но судьба не дала в полной мере искупаться в лучах славы. 17 апреля 1970 года, перед своим 43-м днём рождения, Павел Борисович умер от разрыва аорты.
Ему было всего 42 года. Инна, ставшая вдовой в 47 лет, замуж больше не вышла, а через 18 лет её похоронили рядом с любимым Пашей.