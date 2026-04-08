Эксперты отмечают восстановление донского ипотечного рынка

— Мы видим, как донской ипотечный рынок постепенно восстанавливается. Снижение ключевой ставки сказывается и на поведении жителей — те, кто откладывал покупку квартиры год назад, сегодня возвращаются на рынок. Мы наблюдаем долгожданное оживление рынка готового жилья: за февраль его доля выросла на 5%, за март — на 1,3%. В преддверии дачного сезона люди активно рассматривают покупку домов и участков: сегменте загородной недвижимости показал рост на 2,9% за месяц, — рассказала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.