Эксперты отмечают восстановление донского ипотечного рынка

В марте объем выданной ипотеки в России составил 230 млрд рублей. Такие данные предоставил Домклик. Эксперты отмечают, что рынок адаптировался к новым условиям Семейной ипотеки. При этом Ростовская область вошла в топ-10 регионов по объемам кредитования, а наибольшая доля сделок по-прежнему приходится на покупку квартир в новостройках.
По данным аналитиков, в марте 2026 года в Ростовской области спрос на ипотеку распределился так: 67,6% на первичное жилье (-5,5% за месяц, 3-е место в России после Хакасии и Мордовии), 13% на вторичку (+1,3%) и 17,4% на загородную недвижимость (+2,9%, рекордный рост).
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов.
— Мы видим, как донской ипотечный рынок постепенно восстанавливается. Снижение ключевой ставки сказывается и на поведении жителей — те, кто откладывал покупку квартиры год назад, сегодня возвращаются на рынок. Мы наблюдаем долгожданное оживление рынка готового жилья: за февраль его доля выросла на 5%, за март — на 1,3%. В преддверии дачного сезона люди активно рассматривают покупку домов и участков: сегменте загородной недвижимости показал рост на 2,9% за месяц, — рассказала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.
Ключевым драйвером в целом по стране остается первичный рынок, на него приходится 125,3 млрд руб. При этом доля Семейной ипотеки стабилизировалась на уровне 75%. А рынок вторичного жилья в России увеличился в 5 раз по сравнению с мартом прошлого года (до 62,8 млрд руб.).
В преддверие весенне-летнего сезона наблюдается оживление на рынке загородного жилья. Причем кредитование на покупку готовых загородных домов пока что более востребовано, чем ИЖС. По сравнению с февралем 2026 года прирост объема выдач на готовые дома составил около 27%, а с мартом 2025 года — почти 50%. Доля готовых загородных домов в марте перешагнула за 10% (+1,4 п.п. к февралю 2026), а доля ИЖС составила 5,2%.