В Багратионовском районе мужчина ударил знакомого ножом в живот во время ссоры — его отправили в СИЗО

Прокуратура Багратионовского района Калининградской области признала законным решение следствия о возбуждении уголовного дела в отношении 40-летнего жителя посёлка Южный. Мужчина обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия).
По данным следствия, инцидент произошёл вечером 21 марта 2026 года в одной из квартир посёлка Южный. Во время конфликта со своим 39-летним знакомым обвиняемый схватил нож и нанёс ему удар в область брюшной полости. Потерпевший получил тяжёлое ножевое ранение, которое квалифицировано как тяжкий вред здоровью.
С учётом позиции прокурора суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня 2026 года.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Багратионовского района.
Это уже далеко не первый случай бытового насилия с применением холодного оружия в Калининградской области в 2026 году. Подобные конфликты, возникающие на фоне алкоголя или личных разборок, регулярно заканчиваются тяжёлыми травмами и уголовными делами.
Следствие продолжается.