Би-би-си сообщила, почему оскорбление попало в запись премии BAFTА

Оскорбление попало в запись церемонии вручения премии BAFTA из-за ненамеренного нарушения редакционных стандартов Би-би-си, которая вела трансляцию, сообщили в отделе компании по рабоче с жалобами.

Источник: РБК

«Это не должно было попасть в эфир и являлось явным нарушением наших редакционных стандартов», — заявила главный контент-директор Би-би-си Кейт Филлипс. Однако отдел по рассмотрению жалоб заключил, что нарушение было ненамеренным, добавила она.

В конце февраля во время выступления актеров Майкла Б. Джордана и Делроя Линдо на церемонии вручения BAFTA из зала прозвучало расистское оскорбление. Слова выкрикнул активист с синдромом Туретта Джон Дэвидсон. Он стал прообразом главного героя в фильме «Я ругаюсь», который по сюжету тоже страдает от синдрома Туретта.

Момент с оскорблением не был вырезан из трансляции, показанной с двухчасовой задержкой. Запись же осталась в сервисе iPlayer к утру следующего дня. Би-би-си извинились за инцидент. Дэвидсон же принес извинения лично Джордану и Линдо.

