Би-би-си сообщила, почему оскорбление попало в запись премии BAFTА

В конце февраля во время выступления актеров Майкла Б. Джордана и Делроя Линдо на церемонии вручения BAFTA из зала прозвучало расистское оскорбление. Слова выкрикнул активист с синдромом Туретта Джон Дэвидсон. Он стал прообразом главного героя в фильме «Я ругаюсь», который по сюжету тоже страдает от синдрома Туретта.