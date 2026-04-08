Политологи рассказали, когда закончится война США и Ирана

Эксперты сошлись во мнении, что перемирие между сторонами — это тайм-аут, пауза на театре военных действий. Более того, участники конфликта могут в любое время нарушить условия перемирия.
Нынешнее прекращение огня может оказаться временным, считает научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская.
Для установления долгосрочного мира потребуется серьезный переговорный процесс, итоги которого окажутся приемлемыми для всех сторон, что пока кажется не столь вероятным. Поскольку ситуация остается принципиально нестабильной, риски очередной эскалации конфликта по-прежнему высоки.
Очевидно, что стороны оказались в тупике: планы Трампа по быстрой смене режима в Иране рухнули. Иран не может уничтожить Соединенные Штаты, максимум — нанести существенный ущерб интересам США в регионе. Какой из этого тупика выход? Попытаться решить разногласия за столом переговоров.
Американист считает, что стороны могут достигнуть каких-то договоренностей, но, скорее всего, они останутся «на бумаге».
Американская элита до маниакальности одержима идеей смены режима в Иране. Если сейчас не получится, то подождут еще 10−15 лет и предпримут новую попытку.
Ранее сообщалось, что Тегеран и Вашингтон заключили перемирие на две недели. Позже стало известно, что Соединенные Штаты и Израиль нарушили договоренности с Ираном, атаковав нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван.