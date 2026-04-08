Политологи рассказали, когда закончится война США и Ирана

Иран и США заключили перемирие на две недели, станет ли оно переходом к дипломатическому урегулированию или это передышка в затяжном конфликте на Ближнем Востоке? На вопросы редакции Новостей Mail ответили политолог-американист Константин Блохин и специалист по Израилю Людмила Самарская.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперты сошлись во мнении, что перемирие между сторонами — это тайм-аут, пауза на театре военных действий. Более того, участники конфликта могут в любое время нарушить условия перемирия.

Нынешнее прекращение огня может оказаться временным, считает научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская.

Для установления долгосрочного мира потребуется серьезный переговорный процесс, итоги которого окажутся приемлемыми для всех сторон, что пока кажется не столь вероятным. Поскольку ситуация остается принципиально нестабильной, риски очередной эскалации конфликта по-прежнему высоки.

Людмила Самарская
научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН

Политолог Константин Блохин напоминает об особенностях войн на Ближнем Востоке — арабо-израильский конфликт в регионе продолжается более полувека. Эксперт уверен, что сегодняшнее перемирие между США, Израилем и Ираном — это передышка для обеих сторон с целью восстановления сил.

Очевидно, что стороны оказались в тупике: планы Трампа по быстрой смене режима в Иране рухнули. Иран не может уничтожить Соединенные Штаты, максимум — нанести существенный ущерб интересам США в регионе. Какой из этого тупика выход? Попытаться решить разногласия за столом переговоров.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Американист считает, что стороны могут достигнуть каких-то договоренностей, но, скорее всего, они останутся «на бумаге».

Американская элита до маниакальности одержима идеей смены режима в Иране. Если сейчас не получится, то подождут еще 10−15 лет и предпримут новую попытку.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Ранее сообщалось, что Тегеран и Вашингтон заключили перемирие на две недели. Позже стало известно, что Соединенные Штаты и Израиль нарушили договоренности с Ираном, атаковав нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше