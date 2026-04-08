Сотрудники МЧС спасли собаку из подвала в Нижнем Новгороде

В Кстово животное было успешно извлечено из подвального помещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
В садоводческом товариществе «Юбилейное» развернулась душевная сцена, завершившаяся благополучно. Обеспокоенные люди сообщили спасательным службам о собаке, оказавшейся в ловушке подвала ветхого дачного строения и не способной выбраться.
На вызов немедленно отреагировали сотрудники 54 пожарно-спасательной части и представители аварийно-спасательного отряда города Кстово.
По прибытии на указанное место, специалисты оперативно начали спасательную операцию. Применяя специализированный инструмент, им удалось бережно освободить напуганное существо.
К счастью, всесторонний осмотр показал, что четвероногий друг избежал серьезных повреждений. Обретя свободу, пес тут же скрылся.
