В Славском районе мужчина сжёг «Фольксваген» из мести за дорожный конфликт

35-летний местный житель полностью уничтожил иномарку своей знакомой, чтобы отомстить за ранее произошедший на дороге спор.
Инцидент произошёл на улице Сиреневой в посёлке Ясное. 41-летняя владелица «Фольксвагена» припарковала машину во дворе частного дома. Ночью неизвестный пробрался во двор, облил салон незапертого автомобиля горючей жидкостью и поджёг его. В результате иномарка выгорела полностью. Кроме того, огонь уничтожил 300 килограммов цемента, находившихся в багажнике.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Славского района. Во время допроса мужчина полностью признал свою вину и рассказал мотив преступления: он решил отомстить за дорожный конфликт, который произошёл незадолго до поджога.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлёкшее причинение значительного ущерба). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Автомобиль восстановлению не подлежит. Сумма причинённого ущерба устанавливается.
Полиция напоминает, что попытки самостоятельно «разобраться» после дорожных конфликтов нередко заканчиваются уголовной ответственностью. Сейчас подозреваемый находится под следствием.