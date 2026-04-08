Водопроводная труба частично обрушилась в Шахунском округе

Паводок и таяние снега привели к подмытию и частичному обрушению водопропускной трубы у пруда в деревне Малое Рыбаково, сообщает администрация Шахунского округа в соцсети «Вконтакте».
Специалисты и неравнодушные местные жители устраняют последствия.
«Поврежденный участок укрепляется бетонными блоками и щебнем», — говорится в сообщении.
Жителям напомнили, что в случае угрозы подтопления дома или участка, а также при обнаружении заторов водоотводных каналов следует сообщать в ЕДДС по телефону 2−78−00.