В Богородске закрыли точку продажи вейпов, расположенную на расстоянии менее ста метров от школы

В Богородске закрыли точку продажи вейпов, расположенную в непосредственной близости от общеобразовательной школы — на расстоянии менее 100 м. Магазин работал в нарушение статьи 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Деятельность торговой точки прекращена по решению суда.
Как напомнил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, этой весной в регионе стартовала масштабная работа по пресечению незаконной розничной продажи вейпов. Инициативу главы региона Глеба Никитина по массовой проверке деятельности предпринимателей активно поддержали прокуратура Нижегородской области и Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. В случаях, когда на закрытие торговой точки есть соответствующее решение суда, к работе подключаются специалисты ГУ Федеральной службы судебных приставов по региону.
Главная цель совместной работы правоохранительных, контролирующих и исполнительных органов — оградить от опасности, в первую очередь, юных нижегородцев и снизить распространение вейпов в молодежной среде в целом. Медики подтверждают: употребление вейпов крайне губительно для организма. Эта вредная привычка может иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия, самое страшное из которых — внезапная смерть.
«За продажу табачной и никотинсодержащей продукции вблизи образовательных учреждений, на расстоянии менее 100 метров, предусмотрена административная ответственность, а именно: штрафы различного размера для граждан, должностных и юридических лиц. При повторных правонарушениях возможно увеличение размера штрафа. Стоит отметить, что в данном случае Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области не ограничивается лишь административными штрафами: возможно понудить организацию прекратить реализацию продукции в судебном порядке», — рассказала заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Эльмира Горюнова.
Андрей Чечерин призвал предпринимателей вести свою профессиональную деятельность исключительно в легальном поле. Более того, бизнес имеет возможность и вовсе отказаться от продажи вейпов, тем более что запрет на реализацию такой продукции в ближайшее время готовятся ввести на федеральном уровне.
Заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Елена Омельяненко напомнила, что с сентября 2025 года в регионе действует публичная оферта для предпринимателей по самоограничению на реализацию вейпов.
«По поручению губернатора Глеба Никитина наше министерство проводит работу с предпринимательским сообществом. Многие представители бизнеса положительно встретили предложенный механизм самоограничения. На сегодняшний момент уже 550 магазинов вывели из своего ассортимента вейпы и жидкости для вейпов и не торгуют ими», — поделилась статистикой заместитель министра.
В числе организаций, присоединившихся к оферте, — крупная торговая сеть, которая имеет более 40 точек продажи по Нижнему Новгороду.
«Решение подписать инициативу губернатора с нашей стороны было принято быстро. Мы понимаем, что сейчас рынок перенасыщен контрафактной продукцией, и обеспечить прозрачные правила регулирования пока сложно. Мы всегда выступали за открытую и легальную работу, именно поэтому мы приняли решение подписать инициативу. Мы ожидаем, конечно же, запрета на федеральном уровне, но призываем партнеров по бизнесу присоединиться к публичной оферте уже сейчас», — сказала руководитель отдела маркетинга торговой компании Арина Крайнова.
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился с инициативой об ограничении продажи вейпов к президенту страны Владимиру Путину во время их рабочей встречи в Сарове в августе прошлого года. Глава государства поддержал это предложение.
Отказ граждан от различных видов курения и употребления алкоголя, распространение культуры здорового образа жизни — задача, поставленная перед регионами страны в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».