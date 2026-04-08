Красноярец заплатит 30 тысяч рублей за незаконный полёт на воздушном шаре

В Красноярском крае пилота теплового аэростата привлекли к административной ответственности за незаконный полет. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, в феврале 2026 года владелец теплового аэростата поднялся в небо в районе турбазы в Минусинске. Однако разрешений от авиадиспетчеров и местных властей у него не было.
Нарушителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». Штраф составил 30 тысяч рублей.
