Красноярец заплатит 30 тысяч рублей за незаконный полёт на воздушном шаре

Разрешений от авиадиспетчеров и местных властей у него не было.

В Красноярском крае пилота теплового аэростата привлекли к административной ответственности за незаконный полет. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в феврале 2026 года владелец теплового аэростата поднялся в небо в районе турбазы в Минусинске. Однако разрешений от авиадиспетчеров и местных властей у него не было.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». Штраф составил 30 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что красноярец заплатит 65 тысяч за пожар, устроенный сыном из сигнальной ракетницы.