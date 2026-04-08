Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнесмена задержали по делу о хищении ₽176 млн при ремонте жилья военных

В Подмосковье задержали главу строительной фирмы, который получил авансом 176 млн руб. за ремонт многоквартирных домов Минобороны в Мурманской области, но не выполнил обязательства, рассказали в МВД.

Источник: РБК

В подмосковном Щелково задержали директора строительной фирмы, не выполнившего обязательства по ремонту многоквартирных домов для военнослужащих в Мурманской области. Об этом заявила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«В качестве аванса на счет фирмы переведено свыше 176 миллионов рублей. По условиям договора в ноябре 2025 года подрядчик должен был завершить часть оплаченных работ, однако взятые на себя обязательства не выполнил», — говорится в сообщении.

Следователи щелковского МВД возбудили уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). В задержании генерального директора фирмы приняли участи сотрудники полиции и Росгвардии. Во время обыска у подозреваемого дома и в офисе были изъяты печати различных фирм, компьютеры, банковские карты, а также различные документы, имеющие доказательственное значение.

Директор фирмы был отправлен под стражу, Продолжается предварительное расследование.

В феврале этого года Главное военное следственное управление возбудило дело против ряда должностных лиц ФГАУ «Росжилкомплекс» и департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год должностные лица, введя в заблуждение наблюдательный совет ФГАУ «Росжилкомплекс», заключали однотипные договоры на обслуживание жилищного фонда Минобороны по завышенным ценам. Общая сумма контрактов превысила 1 млрд руб.

Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
