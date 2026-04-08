Бизнесмена задержали по делу о хищении ₽176 млн при ремонте жилья военных

В подмосковном Щелково задержали директора строительной фирмы, не выполнившего обязательства по ремонту многоквартирных домов для военнослужащих в Мурманской области. Об этом заявила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.
«В качестве аванса на счет фирмы переведено свыше 176 миллионов рублей. По условиям договора в ноябре 2025 года подрядчик должен был завершить часть оплаченных работ, однако взятые на себя обязательства не выполнил», — говорится в сообщении.
Следователи щелковского МВД возбудили уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). В задержании генерального директора фирмы приняли участи сотрудники полиции и Росгвардии. Во время обыска у подозреваемого дома и в офисе были изъяты печати различных фирм, компьютеры, банковские карты, а также различные документы, имеющие доказательственное значение.
Директор фирмы был отправлен под стражу, Продолжается предварительное расследование.
В феврале этого года Главное военное следственное управление возбудило дело против ряда должностных лиц ФГАУ «Росжилкомплекс» и департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России.
По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год должностные лица, введя в заблуждение наблюдательный совет ФГАУ «Росжилкомплекс», заключали однотипные договоры на обслуживание жилищного фонда Минобороны по завышенным ценам. Общая сумма контрактов превысила 1 млрд руб.
