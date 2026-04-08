Калининградцы начали регистрироваться на Тотальный диктант

В Калининградской области напишут Тотальный диктант. Присоединиться к всероссийской акции 18 апреля могут все желающие, регистрация на площадки уже началась.
Самый большой зал — корпус БФУ имени И. Канта на улице Генерал-лейтенанта Озерова, 57 — соберет 250 человек. Помимо главных площадок в городе будут работать залы в вузах, библиотеках.
Также крупной площадкой станет зал на 200 мест филиала Третьяковской галереи.
В области написать диктант тоже можно. Например, в Светлогорске, Гвардейске, Правдинске и других городах.
