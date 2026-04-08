«Я повзрослел, вы повзрослели»: волгоградец Максим Детин рассказал, почему закрывает антикафе «Посиделки»

Вторая за эту неделю новость о закрытии заведения в центре Волгограда: сегодня, 8 апреля, антикафе «Посиделки» проводит вечеринку в честь своего закрытия. Заведению на Коммунистической, 16, как раз два дня назад исполнилось 11 лет. Многие волгоградцы приходили сюда поиграть вместе с друзьями в настолки, в «Мафию», в FIFA и в другие игры. Владелец заведения Максим Детин записал видео для гостей, в котором объяснил причины закрытия.
— Сейчас в нашем городе, хмм, модно стало закрывать заведения. Ну, мы всегда были в тренде, поэтому и тоже антикафе «Посиделки» решили от этого тренда не отходить. Вынужден сообщить, что наша история подходит к концу, — рассказал предприниматель. — В этом видео не будет слез, грустных историй, как тяжело сейчас волгоградским предпринимателям. Это и так всем понятно.
По словам Максима Детина, повзрослел он и гости, которые ходили сюда со дня открытия.
— У меня интересы поменялись, а если полностью не отдаваться проекту, ничего не получится, — уверен Максим. Он рассказал, что у него есть много новых идей и пообещал поделиться с ними позже.
А в «Посиделках» 8 апреля пройдет вечеринка закрытия, на которой обещают и любимые игры, и угощения, и торт с 11 свечами.