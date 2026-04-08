NYP: ЦРУ применило новый секретный инструмент для поиска пилота в Иране

ЦРУ использовало новый инструмент под названием «Призрачный шепот» (Ghost Murmur), чтобы найти и спасти второго американского летчика, самолет которого был сбит на юге Ирана на прошлой неделе. Об этом пишет американская газета New York Post со ссылкой на источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что «Призрачный шепот» использует квантовую магнитометрию дальнего действия для определения электромагнитного отпечатка сердцебиения человека. Инструмент применяет искусственный интеллект, чтобы отделить сердцебиение человека от фонового шума.

Это как услышать голос человека на стадионе, только в нашем случае стадион — это пустыня площадью в тысячу квадратных миль. Если ваше сердце бьется, мы найдем вас.

осведомленный источник

Согласно NYP, США впервые применили «Призрачный шепот» в боевых условиях. Пустынный ландшафт Ирана, по словам собеседника, идеально подходил для этого. Использование нового инструмента косвенно подтвердили в понедельник Дональд Трамп и глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Найти пилота было все равно что найти иголку в стоге сена. ЦРУ сработало блестяще.

Дональд Трамп
президент США

«Призрачный шепот», по сведениям NYP, был разработан Skunk Works, секретным подразделением аэрокосмического гиганта Lockheed Martin. По словам второго источника, он был успешно протестирован на вертолетах Black Hawk и в будущем может применяться на истребителях F-35. Источники газеты не смогли уточнить, как долго длится обработка сигнала и может ли эта технология применяться в наступательных целях в военное время.

