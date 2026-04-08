Минчанин два раза заплатил за интим-услуги и безопасность — вот что было дальше

Минчанин два раза заплатил за интим-услуги, однако ему пришлось идти в милицию. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
К правоохранителям 19-летний минчанин обратился сам. Молодой человек рассказал, что на тематическом сайте он познакомился с девушкой, которая после общения предложила интим-услуги. Новая знакомая оказалась иногородней, и он отказался. Однако перешел по ссылке, которую ему прислали.
После молодой человек написал так называемому менеджеру и выбрал из предложенных фото девушку для встречи. После этого перевел первоначальный платеж 150 рублей, а потом еще заплатил 500 рублей «за безопасность».
После внесения денег минчанин захотел перенести дату встречи либо вернуть деньги, но ему отказали. Спустя время он сделал повторный заказ интим-услуг, снова перевел деньги, однако в этот раз ему отказали в услугах, так как у него не было медицинской справки. Деньги вернуть потерпевший не смог, и с ним перестали выходить на связь. Поняв, что его обманули и выманили 1300 рублей, минчанин обратился в милицию.
Расследуется уголовное дело.
А еще в Минской области восемь должностных лиц задержаны за хищение на 1,5 млн рублей.