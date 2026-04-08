Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанин два раза заплатил за интим-услуги и безопасность — вот что было дальше

В Минске 19-летний парень обратился в милицию из-за оплаченных интим-услуг.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин два раза заплатил за интим-услуги, однако ему пришлось идти в милицию. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

К правоохранителям 19-летний минчанин обратился сам. Молодой человек рассказал, что на тематическом сайте он познакомился с девушкой, которая после общения предложила интим-услуги. Новая знакомая оказалась иногородней, и он отказался. Однако перешел по ссылке, которую ему прислали.

После молодой человек написал так называемому менеджеру и выбрал из предложенных фото девушку для встречи. После этого перевел первоначальный платеж 150 рублей, а потом еще заплатил 500 рублей «за безопасность».

После внесения денег минчанин захотел перенести дату встречи либо вернуть деньги, но ему отказали. Спустя время он сделал повторный заказ интим-услуг, снова перевел деньги, однако в этот раз ему отказали в услугах, так как у него не было медицинской справки. Деньги вернуть потерпевший не смог, и с ним перестали выходить на связь. Поняв, что его обманули и выманили 1300 рублей, минчанин обратился в милицию.

Расследуется уголовное дело.

А еще в Минской области восемь должностных лиц задержаны за хищение на 1,5 млн рублей.