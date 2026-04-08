Организатор «Прикамского Агрофеста» годами обходил конкурс для выбора поставщика

Пермская антимонопольная служба установила, что ГКУ Пермского края «Центр развития агробизнеса» на протяжении трех лет заключало контракты на проведение «Прикамского Агрофеста» с одним и тем же поставщиком — ООО «Агентство “Практика”. Компания предоставляла оборудованный земельный участок для мероприятия.
Из-за того, что в разные годы арендовались территории разной площади, цена сделок колебалась от 3,45 млн до 4,7 млн рублей. При этом итоговая стоимость определялась исключительно по предложению арендодателя.
Выяснилось, что «Агентство “Практика” сдавало в аренду земельные участки, которые само арендовало по гораздо более низкой цене. Например, в 2025 году компания заплатила предпринимателю за участок 900 тысяч рублей, а затем сдала его “Центру развития агробизнеса” почти за 4 млн рублей для проведения форума.
Формально госконтракты оформлялись как аренда земельных участков, но по факту речь в них шла об оказании услуг по проведению «Прикамского Агрофеста». Пермское УФАС усмотрело в этом нарушение Закона о защите конкуренции и потребовало ГКУ устранить нарушения.