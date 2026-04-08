В Феодосии начали обновлять набережную на проспекте Айвазовского

Проект благоустройства выбрали жители по результатам голосования.

Благоустройство набережной «Новая» стартовало на проспекте Айвазовского в Феодосии. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

Проект обновления общественной территории был выбран жителями города по результатам прошлогоднего всероссийского голосования за объекты благоустройства. Согласно плану, подрядчик высадит новые деревья и кустарники, обустроит газоны, установит скамейки, урны, игровое оборудование и отремонтирует два фонтана. Помимо этого, на набережной старые теневые навесы заменят на современные перголы и установят новые опоры освещения и светильники.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

