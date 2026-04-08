Экс-мэр Волгограда Виталий Лихачев подал документы на думское праймериз

8 апреля в Волгограде ещё один именитый единоросс подал заявление на участие в праймериз.

8 апреля в Волгограде ещё один именитый единоросс подал заявление на участие в праймериз. За место в партийном списке кандидатов «Единой России» на пост в Госдуму решил побороться экс-мэр Волгограда Виталий Лихачев. Политик ранее уже избирался в нижнюю палату и планирует продлить мандат на ещё один срок.

Напомним, накануне о намерении потягаться с претендентами на пост в федеральном органе законодательной власти решил ещё один действующий депутат ГД Евгений Москвичев. Соответствующее заявление он уже подал в региональное отделение партии.

Отметим, приём обращений от участников предварительного отбора будет проходить до 30 апреля. Голосование состоится с 25 по 31 мая в электронном виде на сайте «ЕР». Отдать свой голос смогут волгоградцы, прошедшие авторизацию через «Госуслуги».

Фото из архива ИА «Высота 102».

