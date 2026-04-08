В четырех округах Подмосковья проведут акции по сбору вторсырья

Экоакции по сбору вторсырья при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие» пройдут в апреле в четырех округах Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Волонтеры организуют раздельный сбор отходов в Королеве, Мытищах, Пушкине и Фрязине. Например, в Мытищах акция пройдет 12 апреля в торговом центре 4DAILY, а в Королеве вторсырье можно сдавать ежедневно в экоцентре «Приемочная № 1».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.