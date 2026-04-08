Для московских экспортеров запустят новый образовательный проект

Московский экспортный центр (МЭЦ) подготовил новый образовательный проект «Экспортная упаковка» в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
Проект разработан для компаний столицы, которые планируют организовать поставки своей продукции за рубеж или выйти на новые рынки. Регистрация для участников уже открыта на сайте МЭЦ. Во время обучения экспортеры смогут не только проработать практические шаги по выходу на международные рынки, но и получить бесплатную консультацию эксперта по интересующей экспортной тематике.
«Образовательная программа “Экспортная упаковка” сочетает обучение с индивидуальным сопровождением. Такой комплексный подход позволяет предпринимателям не только приобрести необходимые знания, но и подробно разобрать практические вопросы организации экспорта», — отметил генеральный директор МЭЦ Виталий Степанов.
Программа обучения состоит из четырех модулей, объединенных в комплексный онлайн-курс по ключевым этапам экспортной подготовки. Каждый модуль состоит из видеоурока и сопровождается практическим заданием, призванным помочь компаниям разработать собственную экспортную стратегию. Пройти курс можно в любое удобное время.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.