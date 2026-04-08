В Советске мать украла у сына-участника СВО более 3,5 млн рублей и продала наркотики

По версии следствия, в течение 2024 года обвиняемая, пользуясь доступом к банковской карте своего сына, который в это время находился в зоне проведения специальной военной операции, похитила с его счёта свыше 3,5 миллиона рублей. Все деньги она потратила на свои личные нужды.