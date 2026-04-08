В Советске мать украла у сына-участника СВО более 3,5 млн рублей и продала наркотики

Прокурор города Советска утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы. Женщина обвиняется сразу по двум тяжким статьям: п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).
По версии следствия, в течение 2024 года обвиняемая, пользуясь доступом к банковской карте своего сына, который в это время находился в зоне проведения специальной военной операции, похитила с его счёта свыше 3,5 миллиона рублей. Все деньги она потратила на свои личные нужды.
Кроме того, в августе 2024 года женщина совершила незаконный сбыт наркотического средства массой 0,03 грамма. Её преступные действия были пресечены сотрудниками полиции.
Уголовное дело направлено в Советский городской суд Калининградской области для рассмотрения по существу.
