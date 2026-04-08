В Челябинске открыли регистрацию на «Тотальный диктант»

В этом году «Тотальный диктант» традиционно объединит участников по всему миру: очные площадки откроются на всех шести континентах. В России написать диктант можно будет более чем в тысяче населённых пунктов, а за рубежом — в 140 городах 54 стран.
В Челябинске акция начнётся в 13:00 и пройдёт на десятках площадок — в школах, вузах, библиотеках и музеях. Организаторы подготовили и необычные локации: проверить знания русского языка можно будет, например, в подростковом центре «Оранжевый верблюд», стендап-клубе «Челябинск», котокафе «Мягкие лапки», музее занимательной науки «Экспериментус» и даже в гипермаркете «Лента».
Для отдельных участников предусмотрены необычные форматы. Школьникам предложат «Недиктант. Дети» с игровыми заданиями, изучающие русский язык смогут пройти тест-квест TruD, а носители национальных языков — написать текст на татарском и башкирском в рамках проекта «Тот. Язык» (начало в 14:00 в гимназии № 1).
Тем, кто не сможет прийти очно, доступен онлайн-формат: диктант можно будет написать в течение дня — с 10:00, 13:00, 16:00 и 01:00 по челябинскому времени.
Автором текста в этом году стал писатель Алексей Варламов, который подготовил произведение о детстве Александра Пушкина. В Челябинске акция пройдёт уже в 15-й раз. В прошлом году к ней присоединились более тысячи человек.
Зарегистрироваться на участие можно в личном кабинете на сайте «Тотального диктанта», выбрав подходящую площадку и формат.
В прошлом году «Диктант Победы» объединил 2,75 миллиона участников во всём мире.