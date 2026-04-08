Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежских водителей предупредили о повышении скоростного режима на трассе М4 «Дон»

Он начнет действовать с 13 апреля.

Госавтоинспекция Воронежской области предупредила водителей о введении повышенного скоростного режима на трассе М-4 «Дон». Он вводится для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн.

— Ограничения, действовавшие в зимний период, отменяются в связи с наступлением благоприятных погодных условий. Для обеспечения более комфортного движения повышается скоростной режим с 13 апреля. На участке трассы с 517-го по 544-й километры в обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка автомобилисты смогут двигаться со скоростью до 130 км/ч.

Ранее сайт VRN.KP.RU предупреждал водителей о тумане.