Соцфонд начнет принимать заявки на получение семейной выплаты

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Соцфонд России с 1 июня начнет принимать заявления на получение семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
«С 1 июня 2026 году Соцфонд России начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума», — говорится в сообщении.
Подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ. Так, в 2026 году россияне смогут обратиться за выплатой за 2025 год. Документы принимаются через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентские офисы Социального фонда. Основную часть сведений фонд запрашивает самостоятельно, однако в отдельных случаях заявителю потребуется предоставить дополнительные справки.
В пресс-службе уточнили, что право на выплату имеют оба работающих родителя (а также усыновители, опекуны и попечители), воспитывающие двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе.
Выплата предназначена для родителей, уплачивающих НДФЛ по ставке 13%: по итогам года налог пересчитывается до 6%, а разница возвращается.
Получатели должны быть гражданами РФ, иметь доход от трудовой деятельности за предыдущий год и не иметь задолженности по алиментам. Лица, лишенные родительских прав, права на выплату не имеют. Самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие иных трудовых доходов, облагаемых НДФЛ, не смогут получить эту выплату.