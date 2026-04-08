Бизнесу Воронежской области расскажут о делегировании задач

Семинар для предпринимателей «Бизнес как зеркало собственника, или Как создать систему, которая работает без постоянных “пожаров”» пройдет 10 апреля в центре «Мой бизнес» Воронежской области. Занятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре поддержки предпринимательства.
«Приглашаем собственников и руководителей бизнеса на практический семинар, где разберем, как перестать быть “самым дорогим сотрудником” и выстроить управление без кризисов и перегрузок», — говорится в сообщении.
В качестве спикера на семинаре выступит предприниматель, автор методологии «Система целевой навигации», антикризисный управленец с 25-летним опытом Андрей Яскевич. Он расскажет, почему бизнес отражает состояние собственника, как выстроить команду и делегировать задачи, а также объяснит, что такое управленческие ритмы и система коммуникаций.
Участие в мероприятии бесплатное. Необходимо заранее пройти регистрацию.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.