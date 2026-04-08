В Советске 38-летняя женщина похитила у сына-участника СВО 3,5 миллиона рублей

особо циничном преступлении. Женщина похитила с банковской карты своего сына, находящегося в зоне специальной военной операции, более 3,5 миллиона рублей. Деньги, предназначенные для бойца, она полностью потратила на личные нужды.
Кроме этого, в августе 2024 года она занималась сбытом наркотиков — полиция пресекла незаконную продажу наркотического средства массой 0,03 грамма.
Теперь ей предъявлены обвинения по двум статьям: кража с банковского счёта в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и незаконный сбыт наркотиков (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ). Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже передано в Советский городской суд.