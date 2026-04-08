Красноярцам рассказали, какой картофель лучше брать на посадку

При осмотре клубней стоит обратить внимание на их внешний вид. Как пояснила заместитель начальника отдела Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Анна Беспалова, клубни должны быть ровными и гладкими. Сморщенная кожура говорит о неправильном хранении, что обязательно скажется на урожае. Цвет должен соответствовать сорту. Весной допускаются ростки длиной до 5 миллиметров — более длинные при транспортировке обломаются, и урожайность снизится.