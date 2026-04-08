Красноярцам рассказали, какой картофель лучше брать на посадку

Своими рекомендациями поделились специалисты Россельхознадзора.

До середины мая, когда красноярские огородники начнут высаживать картофель, осталось не так много времени. Специалисты советуют позаботиться о покупке семенных клубней уже сейчас.

Главная рекомендация ведомства — приобретать материал только в специализированных магазинах и семеноводческих хозяйствах. Продавец обязан предоставить документы с указанием сорта, категории, номера партии и других данных.

При осмотре клубней стоит обратить внимание на их внешний вид. Как пояснила заместитель начальника отдела Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Анна Беспалова, клубни должны быть ровными и гладкими. Сморщенная кожура говорит о неправильном хранении, что обязательно скажется на урожае. Цвет должен соответствовать сорту. Весной допускаются ростки длиной до 5 миллиметров — более длинные при транспортировке обломаются, и урожайность снизится.

Ранее мы сообщали, что на продажу битых яиц в магазине пожаловалась жительница Минусинска.