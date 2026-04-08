Суд признал незаконным отказ в жилье бывшему офицеру МВД из Ростовской области

Иск отставного офицера МВД из Ростовской области рассмотрели в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в Краснодаре. По итогам слушаний отказ в представлении жилья истцу признали незаконным.
Детали сообщили в пресс-службе инстанции. Оказалось, сотрудник МВД и члены его семьи с 2005 года состояли на учете как нуждающиеся в жилом помещении. Жилплощадь должны были предоставить по договору соцнайма, но этого не сделали ни в период службы мучжины, ни после его отставки.
Когда в семье родился еще один ребенок, уже отставной офицер-инвалид II группы обратился в МВД с заявлением о внеочередном предоставлении жилья в собственность, но получил отказ. Решение объяснили тем, что не хватало некоторых документов, предусмотренных правилами.
Суды первой и апелляционной инстанций признали отказ законным, но гражданская коллегия Четвертого кассационного суда не согласилась с прежними вердиктами и отменила их. В суде указали, что никто не учел инвалидность истца, а также отсутствие соцподдержки. Кроме того, отметили в кассации, мужчина не мог получить жилье более 19 лет.
Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
