Суд признал незаконным отказ в жилье бывшему офицеру МВД из Ростовской области

Суд потребовал пересмотреть ситуацию с жильем для отставного офицера МВД на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Иск отставного офицера МВД из Ростовской области рассмотрели в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в Краснодаре. По итогам слушаний отказ в представлении жилья истцу признали незаконным.

Детали сообщили в пресс-службе инстанции. Оказалось, сотрудник МВД и члены его семьи с 2005 года состояли на учете как нуждающиеся в жилом помещении. Жилплощадь должны были предоставить по договору соцнайма, но этого не сделали ни в период службы мучжины, ни после его отставки.

Когда в семье родился еще один ребенок, уже отставной офицер-инвалид II группы обратился в МВД с заявлением о внеочередном предоставлении жилья в собственность, но получил отказ. Решение объяснили тем, что не хватало некоторых документов, предусмотренных правилами.

Суды первой и апелляционной инстанций признали отказ законным, но гражданская коллегия Четвертого кассационного суда не согласилась с прежними вердиктами и отменила их. В суде указали, что никто не учел инвалидность истца, а также отсутствие соцподдержки. Кроме того, отметили в кассации, мужчина не мог получить жилье более 19 лет.

Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

