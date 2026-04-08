Почти 240 тысяч жителей Орловской области обратились к сервисам «Госуслуг»

Сервисами единого портала госуслуг (ЕПГУ) за три месяца 2026 года воспользовались около 240 тысяч жителей Орловской области, сообщили в региональном департаменте информационных технологий. Электронные государственные сервисы развиваются при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Всего к сервисам «Госуслуг» обратились 239 831 человек, что составляет 40% от общего числа граждан с подтвержденной учетной записью. Это на 10,2% больше показателя за аналогичный период 2025 года.
Отметим, что в органы власти и местного самоуправления Орловской области было подано 14 910 заявлений на получение массовых социально значимых услуг. Наибольший интерес у граждан вызвали услуги, связанные с компенсацией расходов на оплату жилого помещения, государственной социальной помощью отдельным категориям граждан и пособием на ребенка из малообеспеченной семьи.
