В Светлогорске планируют ограничить и частично запретить движение электросамокатов

Согласно проекту, на территории округа появятся специальные зоны, где эксплуатация средств индивидуальной мобильности будет запрещена полностью. Речь идет о части променада в районе спуска к морю по ул. Береговой — от Берегового переулка до скульптуры «Нимфа», о спуске к морю по ул. Береговой от пересечения с ул. Ленина до Берегового переулка, а также о подъеме по ул. Подгорной от Калининградского пр-та до ул. Зеленой. Контроль за соблюдением запрета планируется возложить на операторов проката — предполагается, что ограничения будут действовать автоматически через программное отключение самокатов в указанных границах.