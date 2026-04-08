МЧС ищет очевидцев пожара в ТЦ «Гиант»

Также связаться с ведомством просят тех, кто пострадал в результате ЧП.

Источник: Комсомольская правда

МЧС России по Калининградской области ищет очевидцев пожара в ТЦ «Гиант» и пострадавших от него. Информацию об этом 8 апреля публикует пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Напомним, серьезный пожар случился в воскресенье, 5 апреля. Здание на Московском проспекте начало гореть днем, потушили его к вечеру, затем пожар разгорелся с новой силой — специалисты-огнеборцы работали на месте всю ночь.

Очевидцев пожара в «Гианте» просят поделиться информацией по телефонам: 8 (4012) 52−94−81, 8 (4012) 52−94−83 (в рабочее время), а также по единому телефону доверия 8 (4012) 93−33−33 (круглосуточно).